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TFF'nin yeni transferi hemen sunum yapıp işe başladı

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörlüğüne getirilen İngiliz Anthony Taylor, yaz seminerinde sunum yaptı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF'nin yeni transferi hemen sunum yapıp işe başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, 2026-27 sezonu yaz semineri kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelerek hakem uygulamalarına ilişkin sunum yaptı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki Orhan Saka Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde oyun kurallarındaki güncel uygulamalar ile hakemlerin maç içerisindeki karar kriterleri ele alındı.

TFF'nin yeni transferi hemen sunum yapıp işe başladı - Resim : 1

MAÇ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Eski İngiliz hakem Anthony Taylor, farklı organizasyonlarda oynanan maçlardan seçilen görüntüler üzerinden oyun kurallarının uygulanışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sunum boyunca örnek maç görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşıldı.

HER POZİSYONU AÇIKLADI

Katılımcılardan pozisyonları değerlendirerek kendilerine dağıtılan sarı ve kırmızı kartlarla kararlarını göstermeleri istendi. Anthony Taylor ise her örneğin ardından pozisyonu oyun kuralları çerçevesinde değerlendirerek hakemlerin karar kriterlerini anlattı. Taylor, seminer boyunca basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Ardından saha antrenmanına katılan Anthony Taylor, hakemlerle birlikte koşu çalışması yaptı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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