TFF'nin kararı sonrası Okan Buruk sildi attı

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı.

Transfer edilecek futbolcular dışında takımdan gönderilecek isimler için de detaylı bir çalışma yapılıyor.

OKAN BURUK NELSSON'U SİLDİ ATTI

TFF'nin 10+4 yabancı kararı sonrası Okan Buruk, bonservisi Galatasaray'da olan Victor Nelsson ile devam etmeyi düşünmüyor.

Buruk'un sildiği Nelsson da tecrübeli teknik adam ile çalışmak istemiyor.

GALATASARAY FESİH YOLUNA GİDEBİLİR

Hellas Verona'ya kiralanan Victor Nelsson, takımında iyi bir sezon geçiremedi ve İtalyan ekibi küme düştü.

Nelsson'u satmayı düşünen Galatasaray, oyuncu ile karşılıklı fesih yoluna gidebilir.

Galatasaray'a geri dönecek olan Victor Nelsson'un geleceği merak konusu oldu.