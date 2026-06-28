TFF'nin kararı Galatasaray'ın planlarını bozdu: Anlaşma için beklemeye geçtiler

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray iç transferde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona erecek olan Mario Lemina'yı takımda tutmak istiyor.

YABANCI KURALININ DEĞİŞMESİNİ BEKLİYORLAR

343 Digital'den Ali Naci Küçük'ün haberine göre; taraflar 2 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı kuralını 10+4 olarak belirlemesi nedeniyle resmi imzalar henüz atılamadı.

TFF'YLE GÖRÜŞÜLECEK

Galatasaray yönetimi sözleşme için yabancı kuralının değişmesini bekliyor. Kulüpler Birliği, yabancı kuralının değişmesi için TFF'yle toplantı yapacak.

Ali Naci Küçük konuşmasında şu sözleri sarf etti:

Galatasaray, Lemina'ya 2 yıllık kontrat teklif etti ve tüm şartlar hazırdı. Şu an sözleşmenin tamamlanmamasının sebebi yabancı kuralı. Lemina'ya 3 milyon € üzerinde bir maaş ve 2 yıllık kontrat teklifi yapıldı. Lemina ile imza için yabancı kuralı bekleniyor.