Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor TFF'nin kararı Galatasaray'ın planlarını bozdu: Anlaşma için beklemeye geçtiler

TFF'nin kararı Galatasaray'ın planlarını bozdu: Anlaşma için beklemeye geçtiler

Galatasaray yönetimi, Mario Lemina'yla sözleşme uzatmak için anlaşmaya vardı. Ancak TFF'nin 10+4 şeklindeki yabancı kuralı nedeniyle bekleme kararı alındı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF'nin kararı Galatasaray'ın planlarını bozdu: Anlaşma için beklemeye geçtiler

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray iç transferde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona erecek olan Mario Lemina'yı takımda tutmak istiyor.

YABANCI KURALININ DEĞİŞMESİNİ BEKLİYORLAR

343 Digital'den Ali Naci Küçük'ün haberine göre; taraflar 2 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı kuralını 10+4 olarak belirlemesi nedeniyle resmi imzalar henüz atılamadı.

TFF'nin kararı Galatasaray'ın planlarını bozdu: Anlaşma için beklemeye geçtiler - Resim : 1

TFF'YLE GÖRÜŞÜLECEK

Galatasaray yönetimi sözleşme için yabancı kuralının değişmesini bekliyor. Kulüpler Birliği, yabancı kuralının değişmesi için TFF'yle toplantı yapacak.

Ali Naci Küçük konuşmasında şu sözleri sarf etti:

Galatasaray, Lemina'ya 2 yıllık kontrat teklif etti ve tüm şartlar hazırdı. Şu an sözleşmenin tamamlanmamasının sebebi yabancı kuralı. Lemina'ya 3 milyon € üzerinde bir maaş ve 2 yıllık kontrat teklifi yapıldı. Lemina ile imza için yabancı kuralı bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray TFF
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro