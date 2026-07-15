TFF'nin gücü elinden alındı: Karar 9 ay sonra resmileşti

Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) dair verdiği karar yürürlüğe girdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla TFF'nin internet içerikleri ve sitelere erişim engeli getirme yetkisi iptal edildi.

YAYIN HAKLARININ KORUNMASI İÇİN YETKİ VERİLMİŞTİ

21 Aralık 2021 tarihinde yapılan düzenlenmeyle TFF, yayın haklarını korumak amacıyla bu yetkiye kavuşmuştu. İfade Özgürlüğü Derneği'nin "Dijital Sıkıyönetim: Kamu Düzeni Gerekçesiyle Kamunun Susturulması" raporuna göre TFF, 2022-2025 döneminde 122 bin 638 alan adı ile 55 bin 512 farklı IP adresine erişim engeli getirdi.

ANAYASA'YA AYKIRI BULUNDU

Anayasa Mahkemesi, 17 Haziran 2025 tarihinde verdiği kararla bu yetki iptal edildi. Mahkeme, TFF yönetiminin görev, yetki ve çalışma usullerinin kanunda açık şekilde düzenlenmediğini belirtti. Ayrıca erişim engeli kararlarının ilgililere tebliğine ilişkin yeterli güvencelerin bulunmadığını kaydedildi. Kararda sulh ceza mahkemelerine yapılan itirazların da etkili bir hukuki koruma sağlamadığı vurgulandı.

9 AYDA 13 BİN ERİŞİM ENGELİ DAHA GELDİ

Anayasa Mahkemesi kararın 9 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetmişti. Söz konusu sürede TFF'nin 13 binden fazla alan adına daha erişim engeli getirdiği öğrenildi.