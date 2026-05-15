TFF'nin açıkladığı ilk bahisçi hakemdi: Zorbay Küçük suçsuz bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) disiplin kurulu kararlarını açıkladı. TFF'nin açıklamasındaki Zorbay Küçük kararı dikkat çekti.

ZORBAY KÜÇÜK SUÇSUZ BULUNDU

TFF'nin aylar önce açıkladığı ilk bahisçi hakemler listesinde yer alan Zorbay Küçük hakkında karar verildi. TFF, Zorbay Küçük'ün suçsuz olduğunu duyurdu.

Konuya dair yapılan açıklamada "ZORBAY KÜÇÜK hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Listede adının yer almasından sonra bir açıklama yapan Zorbay Küçük, bilgilerinin kendisinden habersiz kullanıldığını belirterek bahis oynadığı iddialarını reddetmişti. Küçük hem TFF'ye hem de savcılığa giderek savunma vermişti.

"HİÇBİR SPOR DALIYLA İLGİLİ BAHİS OYNAMADIM"

Zorbay Küçük savcılık çıkışında yaptığı açıklamada masum olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

Suç duyurusunda bulunmak için geldim. Biliyorsunuz ki hakemlik yaptığım için izinsiz açıklama yapmam yasak ama şu an çok olağanüstü bir durum var. Bu açıklamayı da bağlı bulunduğum kurum anlayışla karşılar diye umuyorum. Çünkü hem kurumu korumak adına hem kendimi korumak adına...

Şunu içten söylüyorum; ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil hakemlik kariyerimden önce de hiçbir bahis sitesine üye olmadım, hesap açmadım ve bahis oynamadım. Sadece futbol değil hiçbir spor dalıyla ilgili bahis oynamadım.

Gerçekleri ortaya çıkarmak için buraya geldik. Gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun, ayrıntılı anlatmak isterim ama mesleğim gereği yapamam. Bu kadar yapabiliyorum. Avukat arkadaşım anlatacaktır.

Hesaplardan şikayetçi oldum. Benim adıma Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaram ile açılmış bu hesaplar.