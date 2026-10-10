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TFF'den sürpriz Montella açıklaması

TFF, A Milli Takım'daki görevine son verilen Montella ile ilgili sürpriz bir açıklama yaptı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF'den sürpriz Montella açıklaması

TFF (Türkiye Futbol Federasyonu), A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını dün duyurmuştu.

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TFF bugün de sürpriz bir Montella açıklaması yaptı.
Açıklamada TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Montella ile bir görüşme yapacağı belirtildi.

TFF'DEN MONTELLA AÇIKLAMASI

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında, A Millî Takımımızda 3 yılı aşkın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı almıştır.
TFF olarak, A Millî Takım'daki görev süresi boyunca Millî Takımımıza yaşattığı ilklerle dolu başarılar ve Türk futboluna verdiği hizmetler için Vincenzo Montella'ya samimiyetle teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde sonsuz başarılar dileriz.
TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gelecek hafta içerisinde Türkiye'ye gelecek Vincenzo Montella ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek ve kendisine A Millî Takımımız için yapmış olduğu çalışmalar için teşekkürlerini iletecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TFF Montella İbrahim Hacıosmanoğlu
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