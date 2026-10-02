TFF’den son dakika açıklaması: Gerçeğe aykırı

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kafilenin Liege Havalimanı'na gelişine ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

TFF, havalimanındaki pasaport kontrol süreciyle ilgili basında yer alan bazı haberlerin gerçeğe aykırı olduğunu belirterek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapıldığını duyurdu.

"KISA SÜRE İÇERİSİNDE HAVALİMANINDAN ÇIKIŞ YAPILDI"

TFF'nin açıklamasında, A Milli Takım futbolcuları ve teknik heyetinin rutin pasaport kontrol işlemlerinin ardından kısa süre içerisinde havalimanından ayrıldığı belirtildi.

Güvenlik amacıyla havalimanı görevlilerinin kafileye refakat ettiği ve bu nedenle futbolcular ile teknik heyetin geçişine öncelik verildiği ifade edildi.

"HERHANGİ BİR ARAMA İŞLEMİ YAŞANMADI"

Belçika'daki Türkiye Büyükelçisi'nin de eşlik ettiği kafilenin herhangi bir sorun veya arama işlemiyle karşılaşmadan havalimanından çıktığı kaydedildi.

TFF, kargo ve lojistik ağırlıklı hizmet veren Liege Havalimanı'nda kafile üyelerinin hızlı ve güvenli şekilde geçiş yaptığını vurguladı.

TFF'DEN BASINDAKİ HABERLERE TEPKİ

Federasyon, kafilenin geçişi sırasında bazı basın organlarında rutin sürecin farklı şekilde yansıtıldığını belirtti.

Açıklamada, havalimanındaki uygulamanın A Milli Takım'ın güvenliğini sağlamak ve kafileye havalimanı içerisinde gerekli refakati gerçekleştirmek amacıyla yapıldığı ifade edildi.

BELÇİKALI YETKİLİLERE TEŞEKKÜR

TFF ayrıca A Milli Takım kafilesini Belçika'ya girişinde karşılayan ve süreç boyunca eşlik eden Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliği ile Belçikalı yetkililere teşekkür etti.

Federasyon, açıklamasının sonunda kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.