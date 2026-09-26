TFF'den şaşkına çeviren Montella sürprizi: Kararın sebebi belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında millilerimiz ile Fransa karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip sahadan tek golle ayrıldı.

Fransa'ya galibiyeti getiren golü mücadelenin 54. dakikasında Kylian Mbappe kaydetti. Millilerimizde Uğurcan Çakır , 87. dakikada ceza sahası dışında elle oynadığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

MONTELLA ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Büyük hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası'nın ardından iç sahada Fransa'ya kaybeden millilerimizde Vincenzo Montella eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Taraftarlar, İtalyan teknik adamla bir an önce yolların ayrılması için TFF'ye çağrıda bulunurken ilginç bir çıkış geldi.

"MONTELLA BAŞARILI"

343 Digital Youtube kanalında konuşan İbrahim Seten'in aktardığına göre; TFF, Montella'nın başarılı olduğunu düşünüyor.

Yetkililerle yaptığı görüşmeyi anlatan Seten, “TFF’ye neden Montella ile yollarını ayırmadıklarını sordum. TFF’nin bakış açısı “Montella, 24 yıl sonra bizi Dünya Kupası’na götürdü. Dolayısıyla bizde Montella’yı başarılı addediyoruz” şeklinde" diye konuştu.