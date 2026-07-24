TFF'den müjdeli haber geldi: Çorum FK hemen yıldız isme teklif yaptı

Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) mali kriterlerini eksiksiz yerine getirerek A Sınıfı Mali Yeterlilik seviyesine ulaştığı bildirildi.

TFF A SINIF YETERLİLİĞİ ONAYLADI

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Çorum FK'nin A Sınıfı Mali Yeterliliği'nin TFF tarafından resmi olarak tescil edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Kulübümüzün A Sınıfı Mali Yeterliliği Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi olarak tescil edilmiş olup, Arca Çorum FK harcama limitine takılmadan transfer planlamasını sürdürebilen sayılı kulüpler arasında yer almıştır" ifadesine yer verildi.

MEPHIS DEPAY'A TEKLİF YAPTILAR

Transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlılar sürpriz bir isme yöneldi. Çorum FK, Corinthians ile sözleşmesi 31 Temmuz'da sona erecek olan Memphis Depay'a teklif yaptı.

Teklife henüz dönüş yapmayan Memphis Depay, sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alamazsa Çorum FK'ya gelmeyi değerlendirecek.