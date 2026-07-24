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Halk TV Spor TFF'den müjdeli haber geldi: Çorum FK hemen yıldız isme teklif yaptı

TFF'den müjdeli haber geldi: Çorum FK hemen yıldız isme teklif yaptı

TFF tarafından A Sınıfı Mali Yeterlilik seviyesine ulaşan Çorum FK, Memphis Depay'a teklif yaptı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF'den müjdeli haber geldi: Çorum FK hemen yıldız isme teklif yaptı

Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) mali kriterlerini eksiksiz yerine getirerek A Sınıfı Mali Yeterlilik seviyesine ulaştığı bildirildi.

TFF A SINIF YETERLİLİĞİ ONAYLADI

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Çorum FK'nin A Sınıfı Mali Yeterliliği'nin TFF tarafından resmi olarak tescil edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Kulübümüzün A Sınıfı Mali Yeterliliği Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi olarak tescil edilmiş olup, Arca Çorum FK harcama limitine takılmadan transfer planlamasını sürdürebilen sayılı kulüpler arasında yer almıştır" ifadesine yer verildi.

TFF'den müjdeli haber geldi: Çorum FK hemen yıldız isme teklif yaptı - Resim : 1

MEPHIS DEPAY'A TEKLİF YAPTILAR

Transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlılar sürpriz bir isme yöneldi. Çorum FK, Corinthians ile sözleşmesi 31 Temmuz'da sona erecek olan Memphis Depay'a teklif yaptı.

Teklife henüz dönüş yapmayan Memphis Depay, sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alamazsa Çorum FK'ya gelmeyi değerlendirecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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