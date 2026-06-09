A Milli takımımızın Dünya Kupası macerasına sayılı günler kala heyecan dorukta. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın grup aşaması 11 Haziran'da başlıyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda A Milli Takım da sahne alacak.

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, D Grubu'nda güçlü rakiplerle eşleşti. Türkiye'nin yer aldığı grupta Avustralya, Paraguay ve ABD bulunuyor.

TFF'DEN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

TFF resmi internet sitesinden MHP ve Devlet Bahçeli'ye teşekkür mesajı yayınladı.

TFF'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

A Millî Takımımız için hazırladıkları marşla bizlere güç veren başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm iletişim ekibine teşekkür ederiz.

Millî birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendiren bu kıymetli katkının, takımımıza ve taraftarlarımıza ilham vereceğine inanıyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu

MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI):

Türkiye ilk maçını 14 Haziran 2026 Pazar günü Avustralya'ya karşı oynayacak. Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 07.00'de başlayacak.

İkinci maçta Türkiye, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak. Mücadele, ABD'nin Santa Clara kentindeki Levi's Stadı'nda oynanacak.

Grup aşamasının son maçında ise Türkiye, 26 Haziran 2026'da TSİ 05.00'te turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik sınav Inglewood'daki SoFi Stadium'da oynanacak.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler son 32 turuna yükselecek.

Sosyal medyada şimdiden #BizimÇocuklar ve #WorldCup2026 etiketleri altında milyonlarca destek mesajı paylaşılmaya başlandı.