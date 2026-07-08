TFF'den hakem istediler: Kararı beğenmeyince tekme tokat dövdüler

Bağcılar Mahmutbey Stadı’nda düzenlenen Bayburtlular Köyler Arası Futbol Turnuvası’nda skandal bir olay meydana geldi.

Bayburtlular Köyler Arası Futbol Turnuvası'nda hakeme şiddet olayı yaşandı.

Turnuva kapsamında oynanan mücadelede görev yapan Türkiye Futbol Federasyonu hakemi, karşılaşmanın ardından bazı futbolcuların fiziksel saldırısına uğradı.

HAKEMİ TEKME TOKAT DÖVDÜLER!

Karşılaşma sırasında yaşanan gerginlik sonrası hakemi kovalayan futbolcular, hakeme yönelik tekme ve yumruklu saldırı gerçekleştirdi.

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde kararı beğenmeyen futbolcuların hakemi yere düşürdüğü ve yerde tekme atılmaya devam edildiği görüldü.

Çevrede bulunanlar ise kavgayı ayırmaya çalıştı.

Kısa süre içinde sosyal medyada gündem olan görüntüler, kamuoyunda büyük tepki çekti ve hakemlere yönelik şiddet bir kez daha tarıma konusu oldu.

İNCELEME BAŞLATILMASI BEKLENİYOR

Hakeme yönelik yapılan saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili kurumlar ve turnuva organizasyonu tarafından inceleme başlatılması bekleniyor.

Sosyal medya kullanıcıları, sorumlular hakkında gereken işlemlerin yapılması yönünde yüzlerce mesaj atarak çağrıda bulundu.