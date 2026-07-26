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Halk TV Spor TFF'den Fenerbahçe'ye kötü haber: Hesaplar bozuldu

TFF'den Fenerbahçe'ye kötü haber: Hesaplar bozuldu

TFF'den Vedat Muriqi ile ilgili Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Hesaplar bozuldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF'den Fenerbahçe'ye kötü haber: Hesaplar bozuldu

Fenerbahçe'nin hesapları bozuldu. TFF'den (Türkiye Futbol Federasyonu) sarı lacivertli kulübe kötü haber geldi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriqi'nin yerli statüsünde sayılabileceği iddia ediliyordu.

TFF'den Fenerbahçe'ye kötü haber: Hesaplar bozuldu - Resim : 2
Fanatik'ten Samet Çayır'ın haberine göre; TFF'nin buna sıcak bakmadığı belirtildi. Bunun için TFF'nin statü değişikliğine gitmesi gerektiği, ancak bunun yapılmasına yeşil ışık yakılmadığı ileri sürüldü.

NEDENİ MİLLİ TAKIMIN ETKİLENECEK OLMASI

Bunun nedeninin yapılacak statü değişikliğinin milli takımı etkileyecek olması olduğu bildirildi. A Millî Takım havuzunun daraltılmak istenmediği belirtildi.
Klüplerin 14 (10+4) yabancı hakkı var. 14’ü de yerli futbolcudan oluşuyor.
Haberde şu ifadelere yer verildi:
"Statü değişir ve Vedat Muriqi örneğinde olduğu gibi 1 tane ‘A Millî Takım’da oynamaya uygun olmayan’ oyuncu eklenirse, burada millî takım havuzu otomatik olarak 13’e iniyor. Bu yüzden TFF bu değişikliğe sıcak değil."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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