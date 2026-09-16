TFF'den beklenen karar geldi: Hafta sonu gelmeden küme düşecekler

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 2. hafta geride kalırken Yeni Malatyaspor'da beklenen oldu. Mali ve idari anlamda büyük bir krizde olan Yeni Malatyaspor maçlara çıkmadı.

Ligin ilk haftasında Karaman FK ve ikinci haftasında Kırşehirspor maçlarına çıkmayan Yeni Malatyaspor için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) açıklama geldi.

PFDK'YA SEVK EDİLDİLER

TFF maçlara çıkmayan Yeni Malatyaspor'un PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu. Açıklamada "YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 12.09.2026 tarihinde oynanması gereken EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ-YENİ MALATYASPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasına çıkmaması nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

KÜME DÜŞÜRÜLECEK

Karaman FK maçına çıkmadığı için puan silme cezası alan Yeni Malatyaspor'u şimdi de küme düşme cezası bekliyor. Aynı sezon içerisinde 2 maça çıkmayan Yeni Malatyaspor, TFF kuralları gereğince bu hafta küme düşürülecek.