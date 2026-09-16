TFF'den 11 Süper Lig takımına kötü haber

TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Süper Lig'de 5. hafta maçları sonunda 11 Süper Lig takımına kötü haberi verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; 11 Süper Lig takımı PFDK'ya sevk edildi.

TFF'DEN 11 SÜPER LİG TAKIMINA KÖTÜ HABER! İŞTE AÇIKLAMA

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

Hukuk Müşavirliği’nce 15.09.2026 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- EYÜPSPOR Kulübü görevlisi KEVIN CAN TENGIZMAN’ın 12.09.2026 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün 12.09.2026 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü antrenörü FEVZİ KORKMAZ’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 13.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu MIHAI-VALENTIN MIHAILA’nın aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 13.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- CORENDON ALANYASPOR Kulübü kaleci antrenörü JOAO NUNO LOBO GODINHO’nun 12.09.2026 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 13.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 12.09.2026 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü futbolcusu DENİZ TÜRÜÇ’ün 12.09.2026 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 12.09.2026 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü’nün 13.09.2026 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 ve 5/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü’nün 13.09.2026 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 13.09.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 13.09.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 14.09.2026 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.