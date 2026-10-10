Son Dakika | TFF'de istifa depremi büyüyor: 1 ayrılık kararı daha

Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini korurken, federasyonun Dış İlişkiler Kurulu Başkan Vekili Yusuf Büyük’ten dikkat çeken bir karar geldi.

30 Temmuz 2024’ten bu yana görevini sürdüren Büyük, yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu. Türk futbolundaki mevcut tartışmalara değinen Büyük, federasyon yönetiminin seçim kararı alması gerektiğini savundu.

YUSUF BÜYÜK İSTİFASINI AÇIKLADI

TFF Dış İlişkiler Kurulu Başkan Vekilliği görevinden ayrılan Yusuf Büyük, istifa kararını kamuoyuyla paylaştı. Büyük, açıklamasında görev süresini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“30 Temmuz 2024 tarihinden bu yana yürütmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Başkan Vekilliği görevimden istifa ediyorum.”

TÜRK FUTBOLUNDA SEÇİM ÇAĞRISI

Yusuf Büyük, istifa açıklamasında Türk futbolunda güven ortamının yeniden oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. Futbolun tartışmalardan uzaklaşarak kendi gündemine dönmesinin önemini vurgulayan Büyük, TFF yönetiminin seçim kararı almasını desteklediğini belirtti.

Büyük, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu sözlere yer verdi:

“Türk futbolunun son dönemde içinde bulunduğu tartışmalı ortamın sona ermesi, güven duygusunun yeniden güçlenmesi ve futbolun asli gündemine dönebilmesi için mevcut yönetimin seçim kararı almasının önemli bir adım olacağına inanıyorum.”

TFF’DEKİ GELİŞMELER GÜNDEMDE

Yusuf Büyük’ün istifası, Türkiye Futbol Federasyonu’nda yaşanan son gelişmelerin ardından geldi. Daha önce TFF Yönetim Kurulu’nda olağanüstü genel kurul talebiyle ilgili yaşanan görüş ayrılıkları ve bazı yöneticilerin istifaları da gündeme gelmişti.

Ancak Yusuf Büyük’ün ayrılığı, TFF Yönetim Kurulu üyeliğinden değil, Dış İlişkiler Kurulu Başkan Vekilliği görevinden gerçekleşti. Büyük’ün seçim çağrısının ardından federasyonun nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.