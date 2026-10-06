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Halk TV Spor TFF'de göreve talip oldu: Amacım makam koltuğuna oturmak değil

TFF'de göreve talip oldu: Amacım makam koltuğuna oturmak değil

Art arda yaşanan skandalların ardından gözler TFF'ye çevrildi. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifası istenirken canlı yayında sürpriz bir çıkış geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF'de göreve talip oldu: Amacım makam koltuğuna oturmak değil

'Hakemler Dosyası' soruşturması, bahis sevkleri ve milli takımın art arda aldığı mağlubiyetler Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) krize yol açtı.

İSTİFALAR ART ARDA GELDİ

Bazı yönetim kurulu üyeleri ile komisyon üyeleri görevlerinden istifa ederken gözler TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çevrildi.

TFF'de göreve talip oldu: Amacım makam koltuğuna oturmak değil - Resim : 1

BÜLENT UYGUN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE TALİP OLDU

Hacıosmanoğlu'nun istifası ve erken seçim istenirken Bülent Uygun'dan ilginç bir çıkış geldi. Tivibu Spor yayınında konuşan Bülent Uygun, TFF'de görev almak istediğini dile getirdi.

Başkanlık yerine yönetim kurulu üyeliğine talip olduğunu vurgulayan Bülent Uygun'un sözleri şu şekilde:

TFF Başkanlığı gibi bir hedefim yok fakat yönetim kademesinde sorumluluk almaya hazırım.

Türk futbolunda şahıslara dayalı değil, tamamen kuralların işlediği yeni bir düzen kurulmalı. Liyakatin esas alındığı, alanında uzman ekiplerin görev yaptığı, altyapılarda yaş kategorilerine özel idman ve departmanların oluşturulduğu kalıcı bir sistem inşa edilmeli.

Amacım makam koltuğunda oturmak değil, Türk futboluna sürdürülebilir bir vizyon kazandırmak. Bu yüzden başkanlığa değil, yönetimde yer almaya talibim.

Federasyon Başkanı kim olmalı derseniz; Cemil Kazancı gibi toplumun sevgisini kazanmış isimler, Servet Yardımcı gibi camianın duayenleri veya adı geçen Ahmet Nur Çebi gibi değerli figürler bu görevi üstlenebilir.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TFF İbrahim Hacıosmanoğlu
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