TFF ve UEFA'dan İstanbul'da kritik toplantı

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Avrupa Ligi finali öncesi Ceferin beraberindeki heyetle İstanbul'a geldi. UEFA ve TFF heyetleri hazırlıkları değerlendirmek üzere toplantı yaptı.

UEFA ve TFF heyetleri, Beşiktaş Park'ta yarın oynanacak Avrupa Ligi Finali öncesinde son hazırlıkları değerlendirmek üzere bir araya geldi.

İŞ BİRLİĞİ KONULARI ELE ALINDI

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu başkanlığında düzenlenen öğle yemeğinde, UEFA ile TFF arasındaki iş birliği konuları da ele alındı.

UEFA VE TFF'DEN ÜST DÜZEY KATILIM

Görüşmede TFF Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ve UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş'ın yanı sıra UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Nasser Al-Khelaifi, UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Zoran Lakovic ile eski milli basketbolcu Mirsad Türkcan da yer aldı.

