TFF Trabzonspor'u disipline sevk etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Türkiye Kupası yarı finalindeki saha olayları nedeniyle Trabzonspor'u disipline sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre bordo-mavili ekip, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynanan maçtaki saha olayları sebebiyle kurula gönderildi.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 13.05.2026 tarihinde oynanan NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
FİNALDE RAKİP KONYASPOR
Eryaman Stadyumu'nda oynanan yarı final maçında geriye düşen bordo-mavililer uzatmalarda bulduğu golle 2-1 kazanarak adını finale yazdırmıştı. Trabzonspor finalde Konyaspor'la kozlarını paylaşacak.
