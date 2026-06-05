TFF Süper Lig'de görev alacak üst klasman hakemlerini açıkladı: 10 isim bu sefer yok

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig 2026-2027 sezonunda görev alacak üst klasman hakemlerini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre üst klasman hakemleri şu şekilde:

Zorbay Küçük, Doğukan Yıldırım, Kadir Sağlam, Burak Olcar, Burak Pakkan, Burak Demirkıran, Alper Akarsu, Gürcan Hasova, Emre Kaan Çalışkan, Burak Kamalak, Batuhan Kolak, Ömer Faruk Turtay, İbrahim Güner, Kaan Kara, Adnan Deniz Kayatepe, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Birkan Altındaş, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Turgut Doman, Ali Yılmaz, Çağdaş Altay, İlker Yasin Avcı, Ömer Tolga Güldibi, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ozan Ergün, Mehmet Türkmen, Süleyman Bahadır, Melih Aldemir, Oğuzhan Gökçen, Emrullah Baydar, Halil Umut Meler, Yiğit Arslan, Davut Dakul Çelik, Direnç Tonusluoğlu, Berkay Erdemir, Reşat Onur Coşkunses, Fatih Tokail, Ayberk Demirbaş, Muhammet Alperen Çopur, Mustafa Hakan Belder, Raşit Yorgancılar, Oğuzhan Aksu, Hakan Ülker, Emre Kargın, Muhammet Ali Metoğlu, Yücel Büyük, Atilla Karaoğlan, Erdem Mertoğlu, Yusuf Adnan Kendirciler, Ömer Faruk Gültekin, Yusuf Ziya Gündüz, Yasin Kol, Alpaslan Şen

10 İSİM LİSTEDEN ÇIKTI

Geçtiğimiz sene üst klasman hakemi olan Yaşar Kemal Uğurlu, Sarper Barış Saka, Arda Kardeşler, Erkan Özdamar, Mustafa Kürşad Filiz, Volkan Bayarslan, Yunus Dursun, Mehmet Ali Özer, Furkan Aksuoğlu ve Melih Kurt'a yer verilmedi.

Bu isimlerden Sarper Barış Saka ve Volkan Bayarslan, VAR'a Mustafa Kürşad Filiz ise klasman hakemliğine geçti.