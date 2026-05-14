TFF Süper Kupa için mücadele edecek 4 takım belli oldu

Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Bordo mavili takım bu galibiyetle finale yükselerek Beşiktaş'ı eleyen Konyaspor'un rakibi oldu.

Bu maçla birlikte 2026 TFF Süper Kupa için mücadele edecek 4 takım da belli oldu.

SÜPER KUPA'DA 4 TAKIM

TFF Süper Kupa için Süper Lig'i ilk 2 sırada bitiren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynayacakları kesinleşmişti.

Konyaspor da Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ı 1-0 yenerek finale çıktı. Konyaspor, finalist olduğu için Süper Kupa'da yer almaya hak kazandı.

Son olarak Trabzonspor da Gençlerbirliği'ni eleyip finale çıkınca Süper Kupa'ya katılacak 4. takım da kesinleşmiş oldu.

2026 TFF Süper Kupa için mücadele edecek 4 takım şöyle:

Galatasaray, Fenerbahçe, Konyaspor, Trabzonspor.