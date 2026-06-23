TFF lisans verilen kulüpleri açıkladı

TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) lisanslı kulüpleri açıklarken, sayının 29'a yükseldiğini duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında değerlendirmelerde bulunarak, yapılan incelemeler sonucunda en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi.

Kulüp Lisans Kurulu 21 Mayıs 2026 tarihinde yapmış olduğu ilk değerlendirmelerinde; Trendyol Süper Lig'den Beşiktaş A.Ş., Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş., Göztepe A.Ş., İstanbul Başakşehir FK, Samsunspor A.Ş., Trabzonspor A.Ş. ve Konyaspor; Trendyol 1. Lig'den İstanbulspor A.Ş.; Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nden Beşiktaş A.Ş Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe A.Ş. Kadın Futbol Takımı ve Galatasaray A.Ş.Kadın Futbol Takımı kulüplerine UEFA Lisansı vermişti.

Kurul ayrıca; Trendyol 1. Lig'den Iğdır FK, Çorum FK ve Manisa Futbol Kulübü; Nesine 2. Lig'den Batman Petrol Spor A.Ş., Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş., 68 Aksaray Belediye Spor ve 1461 Trabzon FK kulüplerinin Ulusal Lisans almasını uygun bulmuştu.

8 KULÜBE DAHA VERİLDİ

Kurul, Ulusal Kulüp Lisansı ikinci aşama kararlarını vermek için bugün toplandı. Buna göre; Trendyol Süper Lig'den Amed Sportif Faaliyetler, Kasımpaşa A.Ş.; Trendyol 1. Lig'den Ankara Keçiörengücü, Bodrumspor Futbol Kulübü Nesine 2. Lig'den Aliağa Futbol A.Ş.,Muş Spor Kulübü, Altınordu ve Ankara Demirspor kulüplerine, verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamladıkları görülerek ulusal lisans verildi.

Aynı toplantıda kurul, kalan kulüpler arasından eksikliklerini tamamlayamayan kulüplere ise eksikliklerin giderilmesi için Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 26/1. maddesinde düzenlenen kriter ihlallerine uygulanacak yaptırımların belirlendiği Talimatın Ek.XIV tablosu ilgili maddeleri uyarınca, para cezası ve ikinci bir 30 günlük ek süre verdi.

Böylelikle, 2026-2027 sezonu için lisans alan kulüp sayısı 21'den 29'a yükselmiş oldu.