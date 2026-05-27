TFF kupa finalinde olanları affetmedi: Trabzonspor ve Konyaspor'u yaktı!

TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Trabzonspor'un Konyaspor'u yenerek şampiyon olduğu kupa finalindeki yaşananlar nedeniyle 2 kulübü de PFDK'ya sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hukuk Müşavirliği’nce 25.05.2026 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 22.05.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü’nün 22.05.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

İLHAN PALUT TEDBİRLİ

TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu İLHAN PALUT’un aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca, “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “tedbire uymaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca 25.05.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.