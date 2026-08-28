TFF küme düşürünce 10 yıllık kulübünden apar topar ayrıldı

TFF 2. Lig'e katılmama kararının ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından küme düşürülen ve 2027 sezonundan itibaren TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan İzmir'in köklü kulübü Altınordu'da oyuncu vedaları devam ediyor. Kulübün altyapısından yetişen ve on yıldır formayı terleten Tugay Güner, yeni adresi olan Karaköprü Belediyespor'a transfer oldu.

10 YILLIK ALTINORDU MACERASI SONA ERDİ

Kırmızı-lacivertli kulüpte uzun yıllar boyunca farklı kademelerde forma giyen Tugay Güner, on yıl süren Altınordu macerasına bu transferle birlikte veda etmiş oldu. Öz Kaynak Sistemi kapsamında altyapıda yetişerek A Takım'a yükselen genç oyuncu, bu süreçte kulübün simge isimlerinden biri haline gelmişti.

DUYGUSAL VEDA

Altınordu, resmi açıklamasında Tugay Güner'e duygusal bir veda mesajı yayınladı. Kulübün paylaşımında, "Öz Kaynak Sistemi'mizden (ÖKS) yetişerek A Takımımıza yükselen ve gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Tugay Güner, Karaköprü Bel. Spor'a transfer olmuştur. Tugay'a Altınordu Futbol Kulübü olarak bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Tugay Güner" ifadelerine yer verildi.

KÜME DÜŞME SÜRECİ KADRO HAREKETLİLİĞİNİ HIZLANDIRDI

İzmir ekibinin TFF 2. Lig'e katılmama kararı almasının ardından yaşanan küme düşme süreci, Altınordu'daki oyuncu hareketliliğini de büyük ölçüde artırdı. Kadroda kalan futbolcuların yeni takımlar arayışına girmesiyle birlikte kulüpten ayrılışlar art arda gerçekleşmeye devam ediyor.