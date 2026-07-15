TFF kulüplerin talebini kabul etti: Yeni sezon öncesi flaş değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de yeni sezon öncesi değişikliğe gitti. TFF, Kulüpler Birliği'nin talebi doğrultusunda maç saatlerini değiştirdi.

KULÜPLER BİRLİĞİ İSTEDİ MAÇ SAATLERİ DEĞİŞTİ

TFF geçtiğimiz sezon 14.00, 17.00 ve 20.00 olan maç saatlerini değiştirdi. Maçlar eskisi gibi normal dönemde 13.30, 16.00 ve 19.00'da başlayacak.

Öte yandan maç saatleri Ağustos döneminde 19.00 ve 21.30 Eylül döneminde ise 17.00 - 20.00 olarak belirlendi.

TFF ayrıca maç saatlerinin Ramazan ayında iftar saatlerine göre yeniden belirleneceğini ifade etti.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun maç saatleri, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nın (Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı) görüşleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Ağustos dönemi: 19.00 - 21.30

Eylül dönemi: 17.00 - 20.00

Normal sezon: 13.30 - 16.00 - 19.00

Ramazan ayında iftar saatlerine göre düzenleme yapılacaktır.