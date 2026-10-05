TFF istifa krizinde kritik cuma: Erken seçim depremi kapıda!

Tüm ülkenin odağı, TFF Yönetim Kurulu’nun cuma günü yapacağı kader toplantısına çevrilmiş durumda. Kulislerde konuşulan istifa krizleri ve erken seçim çağrıları mevcut fedarasyonu hareketlendirdi.

HACIOSMANOĞLU’NDAN SERT YANIT: İSTİFA ETMEYECEĞİM!

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna net ve sert bir yanıt verdi: "Hayır, etmeyeceğim! Türk futbolunun 30 yıllık pisliklerini benim üzerime yıkamazsınız! Biz temiz futbol için mücadeleye devam edeceğiz." Hacıosmanoğlu, istifasını gerektirecek hiçbir durum olmadığını savunuyor.

YÖNETİMDE ‘’SOĞUK SAVAŞ’’: 8 ÜYE İSTİFA EDERSE NE OLACAK?

Başkanın kararlı duruşuna rağmen, perde arkasında büyük bir kriz yaşanıyor. Bir grup yöneticinin istifa ederek karar yeter sayısını 8’in altına indirmeyi ve yönetimi düşürerek TFF’yi olağanüstü seçimli genel kurula zorlamayı planladığı iddia edildi. Hacıosmanoğlu'nun, normalde daha erken yapılması gereken toplantıyı İsviçre'deki UEFA toplantısını gerekçe göstererek cumaya ertelemesi, bu süreçte destek arayışı olarak yorumlanıyor.

SEÇİM FORMULÜ NASIL İŞLEYECEK

6 Ay kuralı: Normal şartlarda Haziran 2027'ye kadar görev süresi bulunan yönetimde, seçime 6 aydan uzun bir süre kaldığı için istifa halinde erken seçime gitmek yasal bir zorunluluk.

Geçici başkan: Olası bir istifa durumunda, yönetim kurulu üyelerinden biri başkanvekili olarak TFF'yi seçime götürecek.

2027 Sınırı: Olağanüstü kongreyle seçilecek yeni başkan, sadece Haziran 2027'deki olağan genel kurula kadar (yaklaşık 6 ay) koltukta oturabilecek. 2027'de TFF yeniden sandık başına gidecek.

KOLTUK İÇİN EN GÜÇLÜ ADAY KİM?

Hacıosmanoğlu’nun istifası veya yönetimin düşmesi durumunda, sezon sonuna kadar koltuğa oturacak en güçlü aday olarak Mehmet Ali Aydınlar'ın damadı Mustafa Eröğüt ismi ön plana çıkıyor.

Eski başkan Mehmet Ali Aydınlar da muhtemel adaylar arasında gösterilirken, kulislerde Servet Yardımcı’nın seçilme şansına ise neredeyse hiç ihtimal verilmiyor.