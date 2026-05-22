TFF Galatasaray sonrası talimatı değiştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu, kupa ve madalyalar talimatında dikkat çeken bir değişiklik yaptı.

Gazeteci Ersin Düzen'in aktardığı habere göre; "Şampiyonluk kupası, başkan veya başkan tarafından görevlendirilen başkanvekili ve/veya yönetim kurulu üyesi tarafından seremonide takdim edilir" maddesi kaldırıldı.

ŞAMPİYON TAKIM KENDİSİ KUPA KALDIRABİLECEK

Şampiyon olan takımın artık kendi kendine kupayı kaldırabileceği ifade edildi.

PROTOKOL KRİZİ YAŞANMIŞTI

Yapılan değişiklik, Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'ın şampiyonluk töreninde yaşanan protokol eksikliğinin ardından meydana geldi.

Galatasaray'ın kupa kaldırdığı seremonide TFF Başkanı ya da üst düzey bir yönetim kurulunun yer almaması tartışma konusu olmuştu.

TFF’nin aldığı bu karar, ilerleyen dönemlerde kupa törenlerinde federasyon yöneticilerinin katılımına dair zorunluluğu daha esnek hale getirerek benzer tartışmaların yaşanmasını engelleme ve organizasyonlardaki resmi prosedürleri azaltma adımı olarak değerlendirildi.

DURSUN ÖZBEK ''İLİŞKİLERİMİZ ASKIYA ALINDI'' DEMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakeminin belli olması sonrası "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır'' ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan olay sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray'ın maçlarına ve kutlamaya gitmeme talimatı verdiği iddia edilmişti.