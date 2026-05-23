TFF Esenler Erokspor Çorum FK maçı kararını duyurdu
Esenler Erokspor - Çorum FK maçının hakemi belli oldu. TFF'nin kararıyla kritik finali Mehmet Türkmen yönetecek.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
TFF 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor ile Çorum FK karşı karşıya gelecek. 24 Mayıs Pazar günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.
MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALACAK
Karşılaşma az bir zaman kala dev finalin hakemi belli Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Türkmen'in yardımcılığını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.
İKİ TAKIMIN DA BİRER GALİBİYETİ VAR
Bu sezon taraflar ligde 2 kez karşı karşıya gelirken her iki takımın da birer galibiyeti bulunuyor. İstanbul'da oynanan maçı Esenler Erokspor, 3-1 kazanırken Çorum'daki mücadeleden ev sahibi ekip 2-1'lik skorla galip geldi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi