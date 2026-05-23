TFF Esenler Erokspor Çorum FK maçı kararını duyurdu

TFF 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor ile Çorum FK karşı karşıya gelecek. 24 Mayıs Pazar günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.

MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşma az bir zaman kala dev finalin hakemi belli Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Türkmen'in yardımcılığını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.

İKİ TAKIMIN DA BİRER GALİBİYETİ VAR

Bu sezon taraflar ligde 2 kez karşı karşıya gelirken her iki takımın da birer galibiyeti bulunuyor. İstanbul'da oynanan maçı Esenler Erokspor, 3-1 kazanırken Çorum'daki mücadeleden ev sahibi ekip 2-1'lik skorla galip geldi.