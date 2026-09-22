TFF cezayı resmen açıkladı: Türkiye Kupası'na katılmaları yasaklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Türkiye Kupası ilk turunda Adanaspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor hakkında kararını verdi.

KUPADAN İHRAÇ EDİLDİLER

PFDK, Yeni Malatyaspor'un Türkiye Kupası'ndan ihraç edildiğini ve gelecek sezon yer almamasına karar verdi. Adanaspor da hükmen galip sayıldı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 16.09.2026 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-YENİ MALATYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü’nün 10/1. maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARINDAN İHRAÇ EDİLMESİNE ve TAKİP EDEN SEZONDA TÜRKİYE KUPASI’NDA YER ALMAMASINA, karar verilmiştir.

KÜME DÜŞTÜLER

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor ilk iki maçına çıkmadığı için de küme düşürülmüştü.