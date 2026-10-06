TFF Başkanlığı için flaş gelişme! Eski Beşiktaş başkanından dikkat çeken çıkış

Türk futbolunda TFF Başkanlığı için olası değişim ihtimali gündemdeki yerini korurken, daha önce Beşiktaş'ta başkanlık yapan deneyimli isimden dikkat çeken açıklamalar geldi.

Hakkında TFF Başkanlığı için aday olacağı iddiaları ortaya atılan eski başkan, kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtla merak edilen konuya açıklık getirdi.

AHMET NUR ÇEBİ'DEN TFF BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanlığı için aday olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Çebi, konuya ilişkin, "TFF Başkanı olmayı düşünmüyorum. Bugüne kadar ağzımdan böyle bir açıklama çıkmadı. Böyle bir imada da bulunmadım." ifadelerini kullandı.

Ancak deneyimli futbol adamı, kulüplerin ortak bir karar alması halinde ise bu ihtimale tamamen kapıyı kapatmadı.

Çebi, "Kulüpler bu yönde konsensüs oluştururlarsa, 'Ahmet Nur Çebi, geçmiş tecrübesiyle Türk futboluna başkan olabilir.' diye düşünüp bütün futbol ailesi birleşir ve bana böyle bir teklifle gelirse duyarsız kalmam." dedi.

FERHAT GÜNDOĞDU İDDİASINA DA YANIT VERDİ

Ahmet Nur Çebi, tutuklanan eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun 2022 yılında göreve geldiği döneme ilişkin iddialara da açıklık getirdi.

Gündoğdu'yu MHK Başkanı olmadan önce hiç tanımadığını belirten Çebi, dönemin TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Gündoğdu'yu düşündüklerini kendisine söylediğini aktardı.

Çebi, kendisine yöneltilen "Ferhat Gündoğdu'nun 2022 yılında MHK Başkanı olduğu dönemde sizin dahliniz ya da tavsiyeniz oldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ferhat Gündoğdu'yu MHK Başkanı olana kadar hiç tanımadım. Nihat Özdemir, Ferhat Gündoğdu'yu düşündüklerini söylediğinde, 'Araştırıp sorduysanız ve bu görevi yapacağına inanıyorsanız Türk futbolu için hayırlı olsun.' dedim. Benim bir söylemim, tavsiyem ya da rızam olmadı; dahlim de olmadı."