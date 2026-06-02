TFF başkanlığı için Fatih Terim'i açıkladı

Sert yorumlarıyla dikkat çeken Kaya Çilingiroğlu bu kez TFF Baaşkanlığı için Fatih Terim ismini ortaya attı.

Çilingiroğlu'nun ilk sert çıkışı TFF yönetimine ilişkindi. Türk futbolunun neden futbol kökenli isimler tarafından yönetilmediğini sorgulayan yorumcu, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu örneğini referans gösterdi. "Beğenirsin ya da beğenmezsin, adam sporun içinden gelen birisi" diyen Çilingiroğlu, TFF Başkanlığı için Fatih Terim'in adının gündemde olmasını da bu perspektiften değerlendirerek olumlu karşıladığını ortaya koydu.

FENERBAHÇE'YE PROJE ELEŞTİRİSİ

Çilingiroğlu, Fenerbahçe başkan adaylarına yönelik eleştirilerinde de son derece sert bir dil kullandı. Adayların hiçbirinin somut bir proje ve plan ortaya koymadığını savunan yorumcu, "Tek amaçları Galatasaray'ı geçmek ve Osimhen'li takımı durdurmak, başka bir şey yok" diyerek sarı-lacivertli kulübün vizyon eksikliğini açıkça ortaya koydu.

BEŞİKTAŞ'A "PARAGÖZ" ELEŞTİRİSİ

Çilingiroğlu'nun en sert ve en çarpıcı yorumu Beşiktaş'a yönelik oldu. Haftalar geçmesine rağmen teknik direktör bulamayan siyah-beyazlıların yaşadığı krizi yönetim anlayışının doğal bir sonucu olarak değerlendiren yorumcu, kaliteli teknik adamların bu kulübe gelmek istemediğini ima etti. "6 ay sonra kovulacağını biliyor" diyen Çilingiroğlu, Beşiktaş'ın bu çıkmazdan çıkabilmek için kariyerini bitirmeye yakın ve paragöz isimlere yöneldiğini, bu anlayışın zamanla kulübe deve yükü borç bıraktığını vurguladı.