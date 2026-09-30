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Halk TV Spor TFF açıkladı: Son durumu belli oldu

TFF açıkladı: Son durumu belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, Belçika maçının hazırlıklarını sürdürdü. Önceki antrenmana katılamayan Emirhan Topçu takımla birlikte çalıştı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF açıkladı: Son durumu belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalıştı.

Salonda başlayan idmanda futbolcular daha sonra sahaya geçti. Sahada ısınmanın ardından pas, taktik ve duran top çalışmaları yapıldı.

EMİRHAN TOPÇU İYİLEŞTİ

Dünkü antrenmanda yer almayan Emirhan Topçu bugün takımla çalıştı. Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda bulunan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek de A takımın antrenmanına katıldı.

HACIOSMANOĞLU DA GELDİ

A Milli Takım'ın yaptığı çalışmayı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Şahin, Zafer Bahadır Saraç, Mustafa Temel Bozbağ ve Muhammet Akçay, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ve TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de izledi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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