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Halk TV Spor TFF açıkladı: Milli takımda sakatlık

TFF açıkladı: Milli takımda sakatlık

Macaristan'ı konuk edecek Ümit Milli Futbol Takımı'nda İsak Vural, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF açıkladı: Milli takımda sakatlık

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçında 6 Ekim Salı günü Macaristan'ı konuk edecek

İSAK VURAL KADRODAN ÇIKARILDI

Hazırlıklarını sürdüren Ümit Milli Futbol Takımı'nda İsak Vural, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

TFF açıkladı: Milli takımda sakatlık - Resim : 1

ADAY KADRO

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre millilerin aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Jankat Yılmaz (Galatasaray), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor)

Defans: Ayberk Karapo (Kasımpaşa), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Hamza Güreler (İstanbul Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Emre Ofli (Karlsruher)

Orta Saha: Yunus Emre Konak (Lincoln City), Baran Ali Gezek (Corendon Alanyaspor), Emirhan Boz (Kasımpaşa), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Hamza Akman (Eyüpspor)

Forvet: Emirhan Acar (Erzurumspor FK), Melih Bostan (Eminevim Ümraniyespor), Ali Habeşoğlu (Trabzonspor), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Arda Çolak (Alagöz Holding Iğdır FK)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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