TFF açıkladı: Bu sezon Süper Lig'de ilk kez uygulanacak

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nda yaz semineri gerçekleştirildi.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu açıklamalarda bulundu.

''KARARLILIKLA MÜCADELE EDECEĞİZ''

Gündoğdu açıklamasında, "Yeni sezonda oyunun hızını arttıran, futbolun akışını koruyan ve oyunun marka değerini yükselten bir hakem anlayışı ortaya koyacağız. Oyunun kalitesini düşüren, süreyi boşa harcayan ve futbolun ruhuna zarar veren her davranışa oyun kuralları çerçevesinde kararlılıkla müdahale edeceğiz." ifadelerini kullandı.

GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ GELİYOR

TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, Süper Lig'e gol çizgisi teknolojisinin geleceğini açıkladı.

Göktaş, "Kamuoyunda çipli top olarak bilinen sistem için gerekli başvurular tamamlandı. Gelişmiş yarı otomatik ofsayt sistemini de Türk futbolunun hizmetine sunacağız. Bu sistemle, hakem kararlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini daha da arttıracağız. Sistemin Süper Lig'de uygulanmasına yönelik hazırlıklar planlanan takvim çerçevesinde devam etmektedir." yorumunu yaptı.

Konuşmasını sürdüren Göktaş, "Futbolda bir golün doğru şekilde tespit edilmesi, bazen sezonun kaderini değiştirmektir. Gol çizgisi teknolojisi, hata payını ortadan kaldıran ve adalet duygusunu güçlendiren en önemli yeniliklerden biri olacak. Bu teknolojiyi de en kısa sürede Süper Lig'de uygulayacağız. Amacımız, Türk futbolunu her alanda daha ileriye taşımaktır." dedi.