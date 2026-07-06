TFF 3 Lig takımı satın alıp amatörden çıktılar: 10 bin kişilik stada ortak oldular

Tire 2021 FK'nın yarışmacı haklarını devralma konusunda protokol imzalayan Gaziemir Spor, 3. Lig 2. Grup'taki yeni sezon iç saha maçlarını 10 bin kişilik Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynayacak. TFF'nin gerekli onayları vermesiyle stat resmen kulübün yeni yuvası oldu.

SÖZLEŞMELER İMZALANDI! ONAY ALINDI

Kulübün yaptığı açıklamaya göre stadyuma ilişkin tüm sözleşmeler imzalandı ve TFF onayı alınarak süreç resmiyet kazandı. Yeşil-beyazlılar, "Yeni Sezonun Yeni Yuvası Hazır" başlığıyla yaptıkları duyuruda taraftarlarını tribünlere davet etti.

TARAFTARA ÇAĞRI YAPILDI

Kulüp açıklamasında yeni sezon için kararlı bir mesaj verildi. "Bu sezon yalnızca bir takımın değil, büyük bir hedefin peşinden yürüyoruz. O hedefe giden en büyük güç ise her zamanki gibi siz olacaksınız" ifadeleriyle taraftarların desteği ön plana çıkarıldı.