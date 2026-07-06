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Halk TV Spor TFF 3 Lig takımı satın alıp amatörden çıktılar: 10 bin kişilik stada ortak oldular

TFF 3 Lig takımı satın alıp amatörden çıktılar: 10 bin kişilik stada ortak oldular

Amatör ligde mücadelesini sürdürürken TFF 3. Lig ekibi Tire 2021 FK'nın haklarını satın alan Gaziemir Spor'un yeni stadı da belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF 3 Lig takımı satın alıp amatörden çıktılar: 10 bin kişilik stada ortak oldular

Tire 2021 FK'nın yarışmacı haklarını devralma konusunda protokol imzalayan Gaziemir Spor, 3. Lig 2. Grup'taki yeni sezon iç saha maçlarını 10 bin kişilik Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynayacak. TFF'nin gerekli onayları vermesiyle stat resmen kulübün yeni yuvası oldu.

TFF 3 Lig takımı satın alıp amatörden çıktılar: 10 bin kişilik stada ortak oldular - Resim : 1

SÖZLEŞMELER İMZALANDI! ONAY ALINDI

Kulübün yaptığı açıklamaya göre stadyuma ilişkin tüm sözleşmeler imzalandı ve TFF onayı alınarak süreç resmiyet kazandı. Yeşil-beyazlılar, "Yeni Sezonun Yeni Yuvası Hazır" başlığıyla yaptıkları duyuruda taraftarlarını tribünlere davet etti.

TFF 3 Lig takımı satın alıp amatörden çıktılar: 10 bin kişilik stada ortak oldular - Resim : 2

TARAFTARA ÇAĞRI YAPILDI

Kulüp açıklamasında yeni sezon için kararlı bir mesaj verildi. "Bu sezon yalnızca bir takımın değil, büyük bir hedefin peşinden yürüyoruz. O hedefe giden en büyük güç ise her zamanki gibi siz olacaksınız" ifadeleriyle taraftarların desteği ön plana çıkarıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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