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Halk TV Spor TFF 3. Lig ekibine müjde: Kayyuma gidecek 112 yıllık kulübü devralmaya talip oldu

TFF 3. Lig ekibine müjde: Kayyuma gidecek 112 yıllık kulübü devralmaya talip oldu

Kayyuma devredilmesi beklenen TFF 3. Lig ekibi Altay'a talip çıktı: Vahdettin Heyal yönetimi devralmaya hazır olduklarını duyurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF 3. Lig ekibine müjde: Kayyuma gidecek 112 yıllık kulübü devralmaya talip oldu

TFF 3. Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi yönetim krizi nedeniyle hazırlıklarına henüz başlayamayan Altay'da geçen yıl yatırımcı olarak kısa bir süre kulüpte söz sahibi olan Vahdettin Heyal, yeniden göreve hazır olduklarını vurguladı.

VAHDETTİN HEYAL YÖNETİME TALİP OLDU

Altay Başkanı Sinan Kanlı, yatırımcı bulunamamasını gerekçe göstererek yönetime kayyım atanması için yarın mahkemeye başvuracağını açıklarken, "Yatırımcı var" mesajı veren Vahdettin Heyal, "Birincisi Altay sahipsiz değildir. Günlerdir, 'Varız' diyoruz, 'Yok' diyorlar. Hiç kayyıma gitmesinler. Seçimli genel kurul kararı alsınlar. Biz o tarihe kadar takımı sahaya çıkarıp kulübü yönetiriz" dedi.

TFF 3. Lig ekibine müjde: Kayyuma gidecek 112 yıllık kulübü devralmaya talip oldu - Resim : 1

HEYAL: 'YATIRIMCI YOK' DİYEREK CAMİAYI UYUTUYORLAR

İkinci aşama olarak şirketleşmeyi işaret eden Heyal, "Şirketleşme sonrası FIFA dosyalarını kapatıp bu sezon hedefimizi ligde kalmak olarak belirleyeceğiz. Seneye de üst lige çıkma hedefimiz var. 'Yatırımcı yok' diyerek camiayı uyutuyorlar. Kayyıma hiç gerek yok. Biz her türlü parayı koyarız. Kulübün sevk ve idaresini yaparız" diye konuştu.

KANLI: BİZDEN ÖNCEKİ YÖNETİM ÇEVRESİNDEN BİR ÇAĞRI ULAŞMADI

Altay Başkanı Sinan Kanlı, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel kurulda yönetime aday olmayan, bizden önceki yönetim çevresinden bir çalışma yapıldığına dair bir çağrı tarafıma ulaşmış bulunmaktadır" sözlerine yer vermesine rağmen kayyım talebinde bulunacağını dile getirmişti. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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