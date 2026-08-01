TFF 3. Lig ekibinden Aziz Yıldırım açıklaması: Tamamen gerçek dışı

TFF 3. Lig ekiplerinden Düzcespor, Topuk Yaylası kampı için Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın ücret talep ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

"TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Aziz Yıldırım'ın herhangi bir talepte bulunmadığı belirtilirken kampın Topuk Yaylası'ndaki yoğunluk nedeniyle gerçekleşmediği ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Son günlerde bazı basın yayın organlarında Onursal Başkanımız Sn. Aziz Yıldırım ve kulübümüz hakkında yer alan asılsız haberler nedeniyle açıklama yapma gereği doğmuştur.

Söz konusu haberlerde iddia edilen, Sn. Aziz Yıldırım'ın sezon öncesi Topuk Yaylası Kampı için kulübümüzden ücret talep ettiği yönündeki söylemler tamamen gerçek dışıdır.

Kulübümüz, kamp süreciyle ilgili ilk temasını doğrudan Topuk Yaylası'ndaki otel yönetimiyle gerçekleştirmiş; ancak planlanan tarihlerde müsaitlik bulunmaması nedeniyle kamp rotasını civardaki alternatif tesislere çevirmiştir. Bu süreçte Sn. Aziz Yıldırım ile herhangi bir görüşme gerçekleşmemiştir. Düzce'ye ve Düzcespor'a eşsiz katkılar sağlamış olan Onursal Başkanımız Sn. Aziz Yıldırım hakkında gerçeği yansıtmayan bu haberleri kınıyor; kamuoyunu yalnızca resmi kanallarımızdan yapılan açıklamalara itibar etmeye davet ediyoruz.