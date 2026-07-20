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Halk TV Spor TFF 3. Lig ekibi Fenerbahçe'yle anlaşmayı yaptı: 2 transfer birden gerçekleşecek

TFF 3. Lig ekibi Fenerbahçe'yle anlaşmayı yaptı: 2 transfer birden gerçekleşecek

Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe'ye gönderen Karşıyaka, sarı-lacivertlilerden 3 genci kiralık olarak kadrosuna katacak. İzmir kulübü bu doğrultuda Yasir Boz ve Mustafa Serhan Kök'ü kadrosuna katmak üzere.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF 3. Lig ekibi Fenerbahçe'yle anlaşmayı yaptı: 2 transfer birden gerçekleşecek

TFF 3. Lig Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde Fenerbahçe'den kiralamak istediği genç oyuncuları belirledi.

3 FUTBOLCUYU KİRALAMA HAKKI VAR

Geçen sezon vitrine çıkardığı Adem Yeşilyurt'un Fenerbahçe'ye transfer olması üzerine sözleşmeye sarı-lacivertli kulüpten 3 genç futbolcuyu bedelsiz kiralama maddesi ekleten yeşil-kırmızılılar, 2 oyuncuyla temaslara başladı.

YASİR BOZ VE MUSTAFA SERHAN KÖK HEDEFTE

Kaf-Kaf, Fenerbahçeli forvet arkası Yasir Boz (18) ve merkez orta saha Mustafa Serhan Kök'e (18) kanca attı.

TRANSFERLER BİTMEYE YAKIN

Alt yaş gruplarında milli takım forması giyen iki genç kramponla görüşmelerini sürdüren Karşıyaka'nın transferleri bitirmeye yakın olduğu ifade edildi. İzmir ekibinin, Fenerbahçe'den bir oyuncu daha alma hakkı bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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