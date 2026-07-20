TFF 3. Lig ekibi Fenerbahçe'yle anlaşmayı yaptı: 2 transfer birden gerçekleşecek
Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe'ye gönderen Karşıyaka, sarı-lacivertlilerden 3 genci kiralık olarak kadrosuna katacak. İzmir kulübü bu doğrultuda Yasir Boz ve Mustafa Serhan Kök'ü kadrosuna katmak üzere.
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TFF 3. Lig Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde Fenerbahçe'den kiralamak istediği genç oyuncuları belirledi.
3 FUTBOLCUYU KİRALAMA HAKKI VAR
Geçen sezon vitrine çıkardığı Adem Yeşilyurt'un Fenerbahçe'ye transfer olması üzerine sözleşmeye sarı-lacivertli kulüpten 3 genç futbolcuyu bedelsiz kiralama maddesi ekleten yeşil-kırmızılılar, 2 oyuncuyla temaslara başladı.
YASİR BOZ VE MUSTAFA SERHAN KÖK HEDEFTE
Kaf-Kaf, Fenerbahçeli forvet arkası Yasir Boz (18) ve merkez orta saha Mustafa Serhan Kök'e (18) kanca attı.
TRANSFERLER BİTMEYE YAKIN
Alt yaş gruplarında milli takım forması giyen iki genç kramponla görüşmelerini sürdüren Karşıyaka'nın transferleri bitirmeye yakın olduğu ifade edildi. İzmir ekibinin, Fenerbahçe'den bir oyuncu daha alma hakkı bulunuyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi