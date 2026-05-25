TFF 3. Lig ekibi Fenerbahçe'den alacağı 3 futbolcuyu seçti

TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka, Adem Yeşilyurt karşılığında Fenerbahçe'den kiralayacağı 3 ismi seçti. İzmir kulübü, Kamil Efe Üregen, Alaettin Ekici ve Ali Demirbilek'i transfer edecek.

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, 19 yaşındaki genç yıldızı Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe'ye göndermeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DEN KİRALAYACAĞI 3 GENCİ SEÇTİLER

İzmir kulübü, transfer karşılığında bir miktar paranın yanı sıra sarı-lacivertlilerden 3 genç futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacak.

Yeşil-kırmızılı kulübün, Fenerbahçe altyapısında forma giyen stoper Kamil Efe Üregen (18), sol kanat Alaettin Ekici (17) ve sol kanat Ali Demirbilek'i (17) geçici transferle kadrosuna katacağı ifade edildi.

GENÇ MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYİYORLAR

Antalyaspor'da futbola başlayan Ali, alt yaş gruplarında 31 kez milli formayı giydi. Ali, geçen sezon ara transfer döneminde Fenerbahçe ile anlaşıp sarı-lacivertli formayla U19 takımında 3, U17 takımında ise 2 maça çıkarken 4 gol kaydetti. U19 takımında 9, kupada ise 2 maça çıkan Kamil Efe, son haftadaki Eyüpspor maçında ilk Süper Lig deneyimini yaşadı. Kupada 4, altyapıda ise 31 maça çıkan Alaettin, milli takımlarda 3 kez görev yaptı.

