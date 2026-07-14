TFF 2. Ligi'ne yükselen takımlar belli oldu

Eskişehir'de düzenlenen TFF Kadınlar 3. Ligi Play Off müsabakalarının ardından TFF Kadınlar 2. Ligi'ne yükselen takımlar belli oldu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası'nda oynanan ilk gün Play Off maçlarında Büyükçekmece Karadeniz İdmanocağı Spor, Küçükçekmece İdman Yurdu Spor Külübü'nü 4-0, Akıncılar ise Bandırmagücü Spor Kulübü'nü 2-1 yenerek yenerek TFF Kadınlar 2. Ligi bileti aldılar.

İki takıma da kupa ve madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Futbolu Direktörü Sami Oray Baykal, U17 Kız Millî Takımı Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ ve Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Atam verdi.

AMASİS SPOR VE ASENALAR DA ÇIKTI

Yine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası'nda oynanan ikinci gün Play Off maçlarında Amasis Spor Kulübü, Selçuklu Dumlupınar Spor Külübü'nü 4-1; Asenalar Kadın Futbol Spor Kulübü de Gaziantep İdmanyurdu Spor Kulübü'nü 2-0 yenerek, TFF Kadınlar 2. Ligi bileti aldılar.



TFF Kadınlar 2. Ligi'ne yükselen Amasis Spor Kulübü ve Asenalar Kadın Futbol Spor Külübü'ne kupa ve madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Futbolu Direktörü Sami Oray Baykal, U17 Kız Millî Takımı Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ, U15 Kız Millî Takım Teknik Direktörü Tuğçe Mercan ve Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Atam takdim etti.