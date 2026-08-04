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Halk TV Spor TFF 2. Lig ekibinin stadına 59 milyon harcandı: Son durum bu

TFF 2. Lig ekibinin stadına 59 milyon harcandı: Son durum bu

Yaklaşık 59 milyon lira harcanan TFF 2. Lig ekibi Muşspor’un stadı Muş Şehir Stadı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
TFF 2. Lig ekibinin stadına 59 milyon harcandı: Son durum bu - Fotoğraf: 1
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TFF 2. Lig ekibi Muşspor’un stadı olan Muş Şehir Stadyumu’nda başlatılan kapsamlı yenileme çalışmaları hız kesilmeden devam ediyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yatırım programı kapsamında yürütülen proje ile stat, hem altyapı hem de teknik donanım açısından modern statlara kavuşturulacak.
Yaklaşık 59 milyon lira harcanan stadın çalışmalarının yeni sezon öncesinde bitirilmesi planlanıyor.

TFF 2. Lig ekibinin stadına 59 milyon harcandı: Son durum bu - Fotoğraf: 2
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Stadyum projesinin en kritik unsurlarından biri olarak görülen alttan ısıtma sistemi için yaklaşık 33 milyon liralık yatırım yapılıyor. Saha zemininin altına yerleştirilen bu sistemle, özellikle kış döneminde oluşabilecek don ve buzlanma riskinin ortadan kaldırılması, çim yüzeyin ise yıl boyunca sağlıklı ve uygun koşullarda korunması hedefleniyor.

TFF 2. Lig ekibinin stadına 59 milyon harcandı: Son durum bu - Fotoğraf: 3
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Bu sayede futbolcuların daha güvenli bir zeminde mücadele etmesi sağlanırken, olumsuz hava şartlarının neden olabileceği maç ertelemelerinin de en düşük seviyeye indirilmesi amaçlanıyor.

TFF 2. Lig ekibinin stadına 59 milyon harcandı: Son durum bu - Fotoğraf: 4
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Yenileme çalışmaları kapsamında stadyuma çağdaş bir aydınlatma sistemi de kazandırılıyor. Yaklaşık 26 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen bu proje tamamlandığında Muş Şehir Stadı, gece oynanacak karşılaşmaların yanı sıra farklı spor organizasyonlarına da ev sahipliği yapabilecek teknik donanıma sahip olacak. Kurulacak yeni aydınlatma sisteminin, hem yayın kalitesini hem de müsabakaların oynanma koşullarını önemli ölçüde iyileştirmesi hedefleniyor.

TFF 2. Lig ekibinin stadına 59 milyon harcandı: Son durum bu - Fotoğraf: 5
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Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç yaptığı açıklamada, "Muş Şehir Stadı'nı uzun yıllar hizmet verecek modern bir spor tesisi haline getirmek için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Alttan ısıtma sistemi tamamlandığında kış aylarında zeminin donması ve buna bağlı oluşabilecek olumsuzluklar büyük ölçüde ortadan kalkacak. Aynı zamanda aydınlatma sistemimizin de devreye girmesiyle birlikte stadımız gece karşılaşmalarına ev sahipliği yapabilecek seviyeye ulaşacak.

Ekiplerimiz sahada planlanan takvim doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz herhangi bir aksaklık yaşanmaması halinde tüm imalatları yeni sezon başlamadan tamamlayarak sporcularımızın ve taraftarlarımızın hizmetine sunmak. Muş'a yakışır, modern ve her mevsim kullanılabilecek bir tesis kazandırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." dedi.

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