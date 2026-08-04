TFF 2. Lig ekibinin stadına 59 milyon harcandı: Son durum bu

5 5

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç yaptığı açıklamada, "Muş Şehir Stadı'nı uzun yıllar hizmet verecek modern bir spor tesisi haline getirmek için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Alttan ısıtma sistemi tamamlandığında kış aylarında zeminin donması ve buna bağlı oluşabilecek olumsuzluklar büyük ölçüde ortadan kalkacak. Aynı zamanda aydınlatma sistemimizin de devreye girmesiyle birlikte stadımız gece karşılaşmalarına ev sahipliği yapabilecek seviyeye ulaşacak.

Ekiplerimiz sahada planlanan takvim doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz herhangi bir aksaklık yaşanmaması halinde tüm imalatları yeni sezon başlamadan tamamlayarak sporcularımızın ve taraftarlarımızın hizmetine sunmak. Muş'a yakışır, modern ve her mevsim kullanılabilecek bir tesis kazandırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." dedi.