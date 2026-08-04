TFF 2. Lig ekibinde başkan sezon başlamadan açıkladı: 3. Ligi görürüz gibi

TFF 1. Lig'e veda eden Adana Demirspor'da başkan Ertan Zeybek açıklamalarda bulundu. Kulüp tesislerinde bir basın toplantısı düzenleyen Ertan Zeybek karamsar konuştu.

"BORÇ 19.5 MİLYON EURO"

FIFA'daki borçlara dair konuşan Ertan Zeybek, "Biz yaşatmak için buradayız, yönetmek için değil. FIFA'daki dosyaların borcu biz geldiğimizde 24 milyon euro civarındaydı şuan 19.5 milyon euro. Hem ödediklerimiz var hem de alacaklarına itiraz etmeyenler var" dedi.

"3. LİGİ GÖRÜRÜZ GİBİ"

Puan silme cezaları nedeniyle küme düşebileceklerini belirten Ertan Zeybek, "Biz bu sene 3. Ligi görürüz gibi eksilerden dolayı. Sahada bu sene kaybetmeyiz ama masada kaybederiz eksilerden dolayı" sözlerini sarf etti.

"LİGE ÇIKAMAYACAK DURUMA GELEBİLİRİZ"

Maliyetleri karşılamanın oldukça zor olduğunu vurgulayan Ertan Zeybek, "Belki lige bile çıkamayacak pozisyona gelebiliriz. Maddiyat çok önemli bir deplasman maliyeti 300-400 bin lira, içerdeki maçın maliyeti 200 bin lira" ifadelerini kullandı.