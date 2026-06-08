TFF 2. Lig ekibi sezon biter bitmez satışa çıktı
TFF 2. Lig ekibi Ankaraspor, Sincan Belediyesi'nin mali desteği çekmesi nedeniyle zora girdi. Yönetim, kulübü satmaya hazır olduklarını dile getirdi.
TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da sezonun sona ermesiyle birlikte sürpriz bir karar alındı.
Zafer Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sincan Belediyesi'nin sağladığı maddi desteği çekmesi nedeniyle kulüp zor durumda kaldı.
KULÜBÜ SATMAYA HAZIRLAR
Yaşanan bu gelişme üzerine bir açıklama yapan Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, kulübü satmaya hazır olduklarını dile getirdi.
Katipoğlu açıklamasında "Sincan Belediyesi desteğini çekeceğini bildirdi. Bu şartlar altında başarılı olmamız mümkün görünmüyor. Kulübümüzün futbolcular dahil hiç kimseye borcu bulunmuyor. Uygun şartlarda anlaşma sağlanması halinde kulübü devretmeye hazırız" ifadelerini kullandı.
LİGİ 10. SIRADA BİTİRDİLER
Geride kalan sezonda Beyaz Grup'ta mücadele eden Ankaraspor, 36 maçta 52 puan topladı. Başkent ekibi, 10 sırada yer aldı.