TFF 2. Lig ekibi Fenerbahçe'nin yeni transferi için devreye girdi

2. Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu genç ve potansiyelli isimlerle güçlendirmeye devam eden Aliağa FK'nın, Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Adem Yeşilyurt'u kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Karşıyaka altyapısından A takıma yükselerek sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, gösterdiği gelişimin ardından 500 bin Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay maddesi karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli kulübün, genç oyuncunun düzenli forma giyerek gelişimini sürdürmesi adına yeni sezonda kiralık olarak başka bir takıma göndermeyi değerlendirdiği ifade ediliyor.

ALİAĞA FK DA DEVREYE GİRDİ

Adem Yeşilyurt'a talip olan kulüpler arasında Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK'nın da bulunduğu belirtilirken, Aliağa FK'nın da transfer yarışına dahil olduğu öğrenildi. İzmir ekibinin, genç futbolcuyu düzenli süre alabileceği bir projeyle ikna etmeyi hedeflediği kaydediliyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe ile sürdüren Adem Yeşilyurt'un geleceğine ilişkin kararın kamp sürecinin ardından netleşmesi bekleniyor. Genç kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Karşıyaka formasıyla çıktığı maçlarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlayarak gelecek vadeden isimler arasında gösterilmişti. Aliağa FK'nın ise transfer çalışmalarını kısa süre içinde sonuçlandırmayı amaçladığı öğrenildi.