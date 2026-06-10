TFF 2. Lig ekibi eski hakem Ali Palabıyık'la anlaştı

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Başkent ekibi, Altyapı Koordinatörü Cengiz Paça görevinden ayrıldı.

"AYRILIK KARARINI BİRLİKTE ALDIK"

Viralspor'a konuşan Cengiz Paça, "Başkanımız İlhami Alparslan ve Teknik Direktörümüz Recep Karatepe ile görüştükten sonra ayrılık kararını birlikte aldık. Başkanımız, (Sen sadece mevcut görevinden ayrıldın. Senin futbol tecrübenden bu kulüp her zaman yararlanacaktır) dedi. Teknik direktörümüz ile de yaklaşık 45 dakika görüştük. Başkanımın ve teknik direktörümüzün görüşmeler sırasında benim için sarf ettikleri sözler gurur vericiydi" ifadelerini kullandı.

ALİ PALABIYIK'LA ANLAŞILDI

Cengiz Paça'dan boşalan koltuğa eski FIFA Hakemi Ali Palabıyık'ın getirildiği belirtildi. Palabıyık'ın idari bir görevde bulunacağı bu nedenle sportif ve teknik işler için bir ismin daha göreve gelebileceği kaydedildi.