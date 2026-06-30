TFF 1. Lig'e çıkıp 34 yaşındaki kaleciye imza attırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, yeni sezon kadro planlamasında istikrarı tercih etti. Kulüp, deneyimli file bekçisi 34 yaşındaki Ömer Kahveci ile yollarına birlikte devam etme kararı aldığını resmen duyurdu.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK ROL

34 yaşındaki kaleci, geçen sezon Mardin 1969 Spor'un şampiyonluk mücadelesinde belirleyici performanslarıyla öne çıktı. Kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla takımının puan kayıplarının önüne geçen Kahveci, deneyimini ve soğukkanlılığını sahaya başarıyla yansıttı.

1+1 YILLIK ANLAŞMA İMZALANDI

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Kahveci ile 1+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi. Anlaşmanın duyurulduğu açıklamada kulüp, Kahveci'ye yönelik samimi bir dille başarı dileklerinde bulundu. "Kaleci Ömer Kahveci ile 1+1 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze ve profesyonel futbolcumuz Ömer Kahveci'ye hayırlı olmasını diliyor, kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadeleri dikkat çekti. Mardin 1969 Spor, Kahveci ile yeniden anlaştığı bu kadro kararıyla yeni sezona güçlü bir kale güvencesiyle girmeyi hedefliyor.