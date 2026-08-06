TFF 1. Lig'de yeni sezon yarın başlıyor: İşte ilk hafta maçları
TFF 1. Lig'de 2026-2027 sezonu heyecanı yarın başlayacak. İşte ilk haftanın programı.
TFF 1. Lig'de 2026-2027 sezonu, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Sezonun ilk maçında Boluspor, kendi sahasında Manisa FK'yi konuk edecek. Karşılaşmanın başlama saati 21.30.
Ligin ilk haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
YARIN:
21.30 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)
8 AĞUSTOS CUMARTESİ:
17.00 Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Ümraniyespor-Mardin 1969 Spor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Sivasspor-Esenler Erokspor (4 Eylül)
21.30 Antalyaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Corendon Airlines Park Antalya)
9 AĞUSTOS PAZAR:
19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Aktepe)
19.00 SMS Grup Sarıyer-Muğlaspor (Yusuf Ziya Öniş)
21.30 Vanspor-Kayserispor (Spor Toto Akhisar)
21.30 Bodrum FK-Bursaspor (Bodrum İlçe)
10 AĞUSTOS PAZARTESİ:
21.30 Pendikspor-Batman Petrolspor (Pendik)