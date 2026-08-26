TFF 1. Lig kulübünde stat isyanı başladı

Muğlaspor’un 1. Lig’e çıkmasının ardından lig standartlarına uygun hale getirilmesi amacıyla yenileme sürecine alınan Muğla Atatürk Stadyumu’ndaki çalışmaların henüz tamamlanmaması taraftarların tepkisini çekti.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Muğla Devrim'de yer alan habere göre; 1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği, yaptığı açıklamayla sezonun başlamasına rağmen takımın iç saha maçlarını kendi stadında oynayamamasına dikkat çekti. Taraftarlar, cuma günü oynanacak Boluspor karşılaşmasının da Bodrum’da gerçekleştirilecek olmasına tepki gösterdi.

Dernek, yetkililerden stadyumdaki çalışmaların bitirileceği kesin tarihin kamuoyuna açıklanmasını isterken, Muğlaspor’un bir an önce kendi sahasına dönmesi çağrısında bulundu.

3 MAÇINI DA KAZANAMADI

1. Lig'de şu ana kadar 3 maç oynayan Muğlaspor, şu ana kadar galibiyet sevinci yaşayamadı.

Sezonun açılış maçında Sarıyer ile karşılaşan Muğla ekibi, rakibine 2-0 mağlup oldu.

Muğlaspor, Bandırmaspor ve Bodrum FK ile golsüz berabere kalarak hanesine 2 puan yazdırdı.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Muğlaspor, 28 Ağustos Cuma günü Boluspor ile karşı karşıya gelecek.