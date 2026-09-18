TFF 1. Lig ekibinde teknik direktörden flaş sözler: “Hatalı olan benim”

TFF 1. Lig’de mücadele eden Sivasspor’da teknik direktör İsmet Taşdemir, geride kalan 7 haftayı değerlendirdi. Alınan sonuçlardan memnun olmadığını belirten Taşdemir, takımın mevcut puan durumunun beklentilerinin altında kaldığını söyledi.

Sezon başında daha yüksek bir puan hedeflediklerini belirten deneyimli teknik adam, geride kalan süreçte en az 12-13 puan toplamaları gerektiğini ifade etti.

SORUMLULUĞU ÜSTLENDİ

Bazı karşılaşmalarda yapılan hataların puan kayıplarına neden olduğunu belirten Taşdemir, oyuncularını hedef göstermek yerine sorumluluğu kendisinin üstlendiğini dile getirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, “Bir hata aranacaksa hatalı benim” sözleriyle takımın yaşadığı sorunlarda kendi payını kabul etti.

SAKATLIKLAR ETKİLİ OLDU

Sivasspor’da sakat oyuncuların sayısının artması da teknik heyetin planlarını etkiledi. Süleyman Özdamar, Kamil Fidan, Uğur Çiftçi ve Rey Manaj’ın yanı sıra Musa Muhammed’in de yaklaşan karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi.

Kaleci Arda’nın durumunun ise maç öncesinde netleşmesi bekleniyor.

''ARA BİZE İLAÇ GİBİ GELEBİLİR''

Milli takım arasının uzun olmasıyla ilgili görüşlerini de paylaşan İsmet Taşdemir, normal şartlarda üç haftalık arayı çok doğru bulmadığını ancak mevcut sakatlıklar nedeniyle bu sürecin takım açısından faydalı olabileceğini söyledi.

Taşdemir, ara dönemde eksikleri gidermeye ve sakat oyuncuları yeniden takıma kazandırmaya çalışacaklarını ifade etti.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında yarın Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.