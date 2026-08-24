TFF 1. Lig ekibinde stat çalışmaları bitmedi: Maç başka yerde oynanacak

TFF 1. Lig'de ilk sezonunu geçiren Muğlaspor bu hafta Boluspor'u iç sahada yine Bodrum İlçe Stadı'nda ağırlayacak. Muğla Atatürk Stadı'nda aydınlatma sisteminin montajı yapılırken, elektrik şebekesi henüz aktif olmadığı için gece ışıklandırmaları jeneratörle çalışıyor.

STATTA İNCELEME YAPILACAK

Elektronik bilet bariyerlerinin montajı da henüz tam olarak bitmedi. Saha zemini ve geçen yıl yeniden yapılan tribünler ise hazır durumda. Stattaki çalışmalar tamamlanınca önce anlaşmalı firma görevlileri, ardından Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri statta inceleme yaparak maç oynanmasıyla ilgili onayı verecek.

HEDEF VANSPOR MAÇI

Stadın bu hafta içi çarşamba günü incelemeden geçeceği öğrenildi. Boluspor'u 28 Ağustos Cuma akşamı Bodrum İlçe Stadı'nda ağırlayacak Muğlaspor'un ardından altıncı hafta iç sahadaki Vanspor maçında evine kavuşması bekleniyor. Üst üste üçüncü kez Bodrum'da sahaya çıkacak Muğlaspor, bu statta ikinci haftada taraftarından yoksun çıktığı karşılaşmada Bandırmaspor'la 0-0 berabere kaldı. Geçen cumartesi günü Bodrum FK'nın ev sahipliğinde yine Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan Muğla derbisi de golsüz bitti.