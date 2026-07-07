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TFF 1. Lig ekibinde sahaya çıkacak 11 kalmadı

Geçen sezon Süper Lig mücadelesi veren Iğdır FK'da büyük yaprak dökümü. Iğdır ekibi tam 7 futbolcusuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF 1. Lig ekibinde sahaya çıkacak 11 kalmadı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında 7 futbolcuyla yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Geçen sezon Süper Lig yarışında hedeften sapan Iğdır FK'da büyük değişim yaşanıyor.

TFF 1. Lig temsilcisinde 7 oyuncu takımdan gönderildi.

HEPSİ DİKKAT ÇEKEN FUTBOLCULAR

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada deneyimli kaleci Sinan Bolat ile Fodé Koita, Moryké Fofana, Ali Yaşar, Ryan Mendes, Ahmet Emin Engin ve Gianni Bruno'ya teşekkür edilerek veda edildi.

TFF 1. Lig ekibinde sahaya çıkacak 11 kalmadı - Resim : 1

Yeşil-beyazlı kulüp paylaşımında "Bu arma altında ter döken, sahada mücadele eden ve kulübümüzün hikayesine değer katan futbolcularımıza teşekkür ederiz. Yolları açık, başarıları daim olsun" ifadelerine yer verdi.

Iğdır FK'nın toplu ayrılıkların ardından transfer çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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